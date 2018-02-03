В оккупированный Крым приехали депутаты-правопопулисты из ФРГ

Представители партии Альтернатива для Германии заявили, что их не пугают угрозы Киева о запрете въезда в Украину

В субботу, 3 февраля, в оккупированный Россией Крым с официальным визитом прибыли немецкие депутаты из трех региональных парламентов ФРГ от партии Альтернатива для Германии (АДГ). Об этом сообщает пропагандисткий ресурс РИА Новости.

В сообщении сказано, что делегация из Германии пробудет на оккупированном полуострове с 3 по 9 февраля.



"Нас это (угрозы Киева - ред.) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", - цитирует издание в депутата земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекампа.



Отмечается, что в аэропорту Севастополя приземлились 10 членов делегации, которые заинтересованы в создании "благоприятных условий для вхождения немецкого бизнеса в регион".

Правопопулисты намерены провести встречи с окупационной властью полуострова, с представителями национально-культурных объединений. также в их планах посещение строящихся инфраструктурных объектов и сельхозпредприятий.

Альтернатива для Германии в октябре прошлого года впервые заняла третье место на парламентских выборах, набрав 12,6% голосов. Партия имеет 92 мандата в новом состава Бундестага.



19 августа заместитель председателя ультраправой партии Альтернатива для Германии Александр Гауланд заявил, что крымский полуостров нужно признать частью России, так как он никогда не вернется в состав Украины.



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