В оккупированный Крым приехали депутаты-правопопулисты из ФРГ
В субботу, 3 февраля, в оккупированный Россией Крым с официальным визитом прибыли немецкие депутаты из трех региональных парламентов ФРГ от партии Альтернатива для Германии (АДГ). Об этом сообщает пропагандисткий ресурс РИА Новости.
В сообщении сказано, что делегация из Германии пробудет на оккупированном полуострове с 3 по 9 февраля.
"Нас это (угрозы Киева - ред.) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", - цитирует издание в депутата земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекампа.
Отмечается, что в аэропорту Севастополя приземлились 10 членов делегации, которые заинтересованы в создании "благоприятных условий для вхождения немецкого бизнеса в регион".
Правопопулисты намерены провести встречи с окупационной властью полуострова, с представителями национально-культурных объединений. также в их планах посещение строящихся инфраструктурных объектов и сельхозпредприятий.
Альтернатива для Германии в октябре прошлого года впервые заняла третье место на парламентских выборах, набрав 12,6% голосов. Партия имеет 92 мандата в новом состава Бундестага.
19 августа заместитель председателя ультраправой партии Альтернатива для Германии Александр Гауланд заявил, что крымский полуостров нужно признать частью России, так как он никогда не вернется в состав Украины.
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