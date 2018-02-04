Вояж политиков ФРГ в Крым может иметь плохие последствия - посол

Украинский посол в Германии назвал поездку немецких политиков на оккупированный полуостров "безответственным вояжем"

"Безответственный вояж" несколькких немецких политиков из партии AfD в Крым может иметь очень плачевные правовые последствия. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

"Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно", - отметил он.

3 февраля в оккупированный Россией Крым с официальным визитом прибыли немецкие депутаты из трех региональных парламентов ФРГ от партии Альтернатива для Германии (АДГ). Планируется, что делегация пробудет на оккупированном полуострове с 3 по 9 февраля.

Один из немецких депутатов заявил, что их не беспокоят предупреждения украинских властей, а посещать Крым они планируют и в дальнейшем.

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