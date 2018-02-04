USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Вояж политиков ФРГ в Крым может иметь плохие последствия - посол

04.02.2018 10:46
Украинский посол в Германии назвал поездку немецких политиков на оккупированный полуостров "безответственным вояжем"
Вояж политиков ФРГ в Крым может иметь плохие последствия - посол
Фото: crimea.ria.ru

"Безответственный вояж" несколькких немецких политиков из партии AfD в Крым может иметь очень плачевные правовые последствия. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

"Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно", - отметил он.

3 февраля в оккупированный Россией Крым с официальным визитом прибыли немецкие депутаты из трех региональных парламентов ФРГ от партии Альтернатива для Германии (АДГ). Планируется, что делегация пробудет на оккупированном полуострове с 3 по 9 февраля. 

Один из немецких депутатов заявил, что их не беспокоят предупреждения украинских властей, а посещать Крым они планируют и в дальнейшем.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 