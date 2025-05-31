"Будет отслеживать каждую операцию". ГУР объяснило, зачем Кремль внедряет "цифровой рубль"

По данным разведки, Москва сможет контролировать оборот своей виртуальной валюты

Иллюстративное фото: ГУР

Москва хочет использовать "цифровой рубль" для контроля над своим населением, сообщило Главное управление разведки.

"Центральный банк государства-агрессора России планирует внедрить так называемый "цифровой рубль" – созданный кремлевскими финансистами электронный код внутренней валюты", – рассказали в ведомстве.

По его данным, с начала 2026 года бюджетники в РФ начнут получать заработную плату в таких "цифровых рублях".

ГУР отмечает, что благодаря этой валюте Москва получит следующие средства надзора за населением:

→ РФ будет полностью контролировать обращение виртуального рубля – отслеживать каждую операцию;

→ расходы таких рублей могут ограничивать по месту жительства россиянина или по типу товаров;

→ Кремль сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы;

→ тратить социальные выплаты можно будет только на конкретные группы товаров и услуг, определяемых властью.

По мнению разведки, создание и внедрение "цифрового рубля" потенциально может вызвать появление системы поведенческой лояльности, в которой доступ к деньгам и свобода ими распоряжаться будут зависеть от политической или социальной "надежности" россиянина.

ГУР отмечает, что введение такого рубля направлено на "ужесточение тотального контроля над собственным населением и жесткую финансовую политику в условиях санкций и безумных расходов на геноцидную войну против Украины".

"Цифровой рубль" будет выпускать Центробанк России, он признан официальным платежным средством наряду с наличными и безналичными рублями. В Москве ожидают, что россияне смогут массово использовать "цифровые рубли" в 2025-2027 годах.

Цифровые аналоги национальных валют планируют внедрять и не в авторитарных странах, например, в Украине e-гривню хотят использовать как дополнительное платежное средство, не ограничивая сферу ее использования.