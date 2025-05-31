"Відстежуватиме кожну операцію". ГУР пояснило, навіщо Кремль впроваджує "цифровий рубль"

За даними розвідки, Москва зможе контролювати обіг своєї віртуальної валюти

Ілюстративне фото: ГУР

Москва хоче використати "цифровий рубль" для контролю за своїм населенням, повідомило Головне управління розвідки.

"Центральний банк держави-агресора Росії планує впровадити так званий "цифровий рубль" – створений кремлівськими фінансистами електронний код внутрішньої валюти", – розповіли у відомстві.

За його даними, з початку 2026 року бюджетники у РФ почнуть отримувати заробітну плату у таких "цифрових рублях".

ГУР наголошує, що завдяки цій валюті Москва отримає такі засоби нагляду за населенням:

→ РФ повністю контролюватиме обіг віртуального рубля – відстежуватиме кожну операцію;

→ витрати таких рублів можуть обмежувати за місцем проживання росіянина або типом товарів;

→ Кремль зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян та автоматично списувати з них податки та штрафи;

→ витрачати соціальні виплати можна буде лише на конкретні групи товарів і послуг, які визначатиме влада.

На думку розвідки, створення та впровадження "цифрового рубля" потенційно може викликати появу системи "поведінкової лояльності", в якій доступ до грошей та свобода ними розпоряджатися залежатимуть від політичної або соціальної "надійності" росіянина.

ГУР зазначає, що запровадження такого рубля спрямовано на "посилення тотального контролю над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених витрат на геноцидну війну проти України".

"Цифровий рубль" випускатиме Центробанк Росії, його визнано офіційним платіжним засобом разом з готівковими та безготівковими рублями. У Москві очікують, що росіяни зможуть масово використовувати "цифрові рублі" у 2025-2027 роках.

Цифрові відповідники національних валют планують впроваджувати й не в авторитарних країнах. Наприклад в Україні e-гривню хочуть використовувати як додатковий платіжний засіб, не обмежуючи сферу її використання.