"Пропавшему" мэру Одессы продлили отпуск еще на четыре дня

Труханов, который уже более 40 дней нет на работе, обратился к и.о. мэра Орловскому по поводу продления неоплачиваемого отпуска до 8 февраля

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который уже более сорока дней не находится на своем рабочем месте, обратился сегодня к исполняющему обязанности городского головы Анатолию Орловскому по поводу продления неоплачиваемого отпуска до 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Орловский издал соответствующее распоряжение.

"Согласно ст. 42 закона о местном самоуправлении, продлить городскому голове Геннадию Труханову отпуск без сохранения заработной платы на срок 4 календарных дня с 5 февраля по 8 февраля 2018 года", - говорится в обнародованном распоряжении №158К от 5 февраля.

Сегодняшнее совещание в мэрии провел Орловский, хотя ожидали прибытия из-за границы Труханова, передает Укринформ.

Некоторые СМИ объясняют неприбытие в Одессу Труханова тем, что продолжается расследование детективами НАБУ махинации с покупкой Одесской мэрией многоэтажки по 185 миллионов гривень для размещения в здании "Евромэрии".

Установлено, что сначала здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" было продано за 4 миллиона гривень, а через несколько месяцев его приобрела по резко завышенной цене Одесская мэрия. В декабря 2016 года следователи НАБУ инициировали наложение ареста на счета компании-продавца "Девелопмент элит".

Соломенский райсуд Киева по ходатайству НАБУ арестовал банковский счет, на который были переведены 185 миллонов гривень за здание для "Евромэрии" Одессы, поскольку цена была явно завышена.

Ранее сегодня сообщалось, что Труханов уже 41 день отсутствует на работе.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.