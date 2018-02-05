Директор ГБР призвал Раду расширить полномочия бюро

Государственное бюро расследований хочет получить полномочия проводить конкурсы на руководящие должности в ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба призывает Верховную Раду как можно скорее принять изменения в закон о ГБР, которым передать в бюро полномочия проводить конкурсы на руководящие должности в ГБР. Об этом сообщается на странице бюро в Facebook.

В ГБР отмечают, что, согласно закону, сейчас только внешняя комиссия, сформированная по квотам президента, Кабмина и Верховной Рады Украины имеет право проводить конкурсы на все должности руководителей подразделений центрального аппарата, директоров территориальных органов, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля.

В состав этой комиссии не входят представители ГБР или общественности, а бюро не может влиять на начало проведения конкурсов или их продолжительность во времени, заявляют в ГБР.

Там также отметили, что Труба еще 22 декабря 2017 года призвал внешнюю комиссию объявить конкурсы на должности директоров семи территориальных органов и руководителей управлений и отделов центрального аппарата ГБР. Соответствующие квалификационные требования были переданы в комиссию. Однако до сих пор этого не произошло, сообщают в ГБР.

"Необъявление конкурсов на ключевые должности в бюро блокирует его формирование и, соответственно, затягивает начало работы", - подчеркнул Труба.

Ранее глава ГБР заявлял, что первые уголовные дела бюро откроет в конце следующего года - не ранее сентября.

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