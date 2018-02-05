Посол ЕС: Антикоррупционный суд нужно создать до выборов

По словам Хюга Мингарелли, в отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию"

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов. Об этом он сказал сегодня на встрече с народными депутатами, членами межфракционного объединения Еврооптимисты, передает корреспондент LIGA.net.

Мингарелли отметил, что Украина, в отличие от Армении, Азербайджана и других стран, менялась в течение последних лет.

"Вы заплатили большую цену за это. Изменения идут сложно", - сказал посол ЕС.

По его словам, в отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию". Мингарелли отметил, что коррупция есть во многих странах, но везде есть "красная линия".

"Украине нужно выстроить такую линию. Поэтому нужен Антикоррупционный суд до выборов, и начать внедрение реформы приватизации и другие", - сказал посол ЕС.

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе.

Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт заявил, что в законопроект необходимо внести правки согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

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