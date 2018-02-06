Украина подписала с Антигуа и Барбуда соглашение об отмене виз

После ратификации соглашения странами украинцы смогут посещать без виз курорты на Карибах

Украина подписала с островным государством Антигуа и Барбуда соглашение о взаимной отмене виз. Об этом сообщает Укринформ.



Церемония состоялась в понедельник в посольстве Украины в Вашингтоне. Соглашение скрепили подписями посол Украины в США Валерий Чалый и посол Антигуа и Барбуды в Соединенных Штатах Рональд Сандерс.



Отмечается, что основная роль соглашения, однако, политическая. "Безвиз" призван усилить политическую поддержку Украины со стороны государства-члена ООН на фоне российской агрессии и возвращения денег украинского экс-премьер-министра Павла Лазаренко.



Стоит напомнить, что Антигуа и Барбуде голосовала в ООН против российской агрессии и оккупации Крыма.



"Тот вызов, который стоит перед Украиной, когда ваш сосед, который вторгся на вашу территорию и до сих пор пытается запугать вас, навязать свое господство, не является уникальным. Мы, маленькие страны в Карибском бассейне, испытываем подобные проблемы постоянно", - сказал посол этой страны в США Рональд Сандерс.

Он подчеркнул, что для его страны сохранение системы международного права является принципиальным. "Для Украины важно получить поддержку других стран, но это также важно для нас - стоять вместе с вами, поскольку, когда мы поддерживаем вас, мы отстаиваем и собственные позиции", - подчеркнул дипломат.

Валерий Чалый и Рональд Сандерс (фото - Укринформ)



В свою очередь украинский посол в США Валерий Чалый, что государства "является ценной позиция каждого государства в ООН и других международных институциях в поддержку Украины".



Чалый также напомнил, что, несмотря на большое расстояние между двумя странами, "говорить есть о чем".



Соглашение о взаимной отмене визовых требований между Украиной и государством Антигуа и Барбуда вступит в силу после соответствующих процедур ратификации правительствами обеих стран.

С 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим для украинцев с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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