Открылась сессия Рады: депутаты поработают до середины лета

Сегодня в парламенте хотят разблокировать и передать президенту закон о Донбассе, а также рассмотреть заявление Рады по поводу Польши и "бандеризма"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл восьмую сессию парламента VIII созыва, которая продлится до середины июля 2018 года. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.

Планируется, что народные депутаты будут работать 12 недель в пленарном режиме, семь - в комитетах, и еще пять недель проведут в округах.

В первый день работы новой сессии парламентарии собираются разблокировать и направить на подпись президенту Петру Порошенко принятый недавно закон о деоккупации Донбасса.

Также депутаты рассмотрят заявление Рады по поводу принятого в начале месяца Сеймом и Сенатом Польши "закона о запрете бандеризма".

Среди ключевых решений, которые должна будет принять Рада, Парубий назвал проект закона о стратегии национальной безопасности и проект закона об Антикоррупционном суде.

Он также напомнил, что Рада должна сформировать новый состав ЦИК, избрать уполномоченного по правам человека, главу Счетной палаты, и дать согласие на назначение нового главы НБУ.

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18 января 2018 года в Раде за законопроект о реинтеграции Донбасса №7163 ("об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях") проголосовали 280 парламентариев.

26 января законопроект об Институте нацпамяти Польши, одно из положений которого предусматривает уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, был одобрен Сеймом, а в ночь на 1 февраля документ одобрили и в Сенате. Он предполагает запрет в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов.

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