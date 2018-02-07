Дело о госизмене Януковича: суд допрашивает свидетелей обвинения

На сегодня запланирован допрос свидетелей обвинения: экс-главы СБУ Валентина Наливайченко и бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха

Сегодня, 7 февраля, Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о государственной измене экс-диктатора Виктора Януковича.

Запланирован допрос свидетелей обвинения, в частности экс-главы СБУ Валентина Наливайченко и бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха.

В зале суда находятся представители стороны обвинения, а также адвокаты Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко, Андриана Фозекош и Богдан Биленко. Производство рассматривает коллегия судей во главе с председательствующим судьей Владиславом Девятко.

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Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган у себя в Facebook отметила, что в начале заседания адвокаты Януковича просили судей рассмотреть вопрос о самоотводе состава суда.

"Суд оснований для самоотвода не видит. Продолжается заседание. Суд допрашивает свидетеля Цимбалюка, советника постоянного представительства Украины в ООН", - уточнила Сарган.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко огласил уведомление о подозрении Януковичу в госизмене. 15 декабря Печерский суд Киева разрешил задержать экс-диктатора и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование.

14 марта 2017 года прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

29 июня Янукович отказался прибыть в суд на территории РФ для участия в режиме видеоконференции в заседании Оболонского суда.

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