Наработались: Парубий досрочно закрыл пленарное заседание Рады
Народные депутаты не смогли принять сегодня, 7 февраля, ни одного позитивного решения: председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл пленарное заседание на два часа раньше. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.
Парламентариям не хватило голосов, чтобы поддержать закон о ратификации Торгового соглашения между правительствами Украины и Королевства Тайланд №
Парубий несколько раз ставил на голосование предложение вернуться к рассмотрению проекта, но максимальная поддержка составила 206 голосов.
Поскольку депутатов в зале было достаточно для принятия решений, спикер предложил рассмотреть проект изменений в некоторые законы по поводу гарантий повышения спортивного мастерства молодежи №4186, так как документ поддерживали все фракции парламента. "За" проголосовали 189 депутатов.
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Парубий поставил на рассмотрение проект постановления об отмене решения парламента о принятии закона про приватизацию госимущества: "за" были 11 депутатов при 226 необходимых. Теперь закон о приватизации может быть направлен на подпись президенту.
После этого спикер закрыл утреннее пленарное заседание Рады.
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