Оккупация Крыма: лишь 20% офицеров СБУ остались верными присяге

По мнению Наливайченко, такой низкий процент оставшихся верными присяге и вышедших из Крыма офицеров объясняется предательством руководства СБУ

Только 20% офицеров СБУ остались верными присяге и после оккупации вышли с территории Крыма. Об этом на допросе в Оболонском суде Киева сообщил назначенный в первые дни оккупации Крыма экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, передает корреспондент LIGA.net.

"На приказ остаться верными присяге и выйти с территории Крыма, уже тогда подконтрольного российской власти, вышли около 20% офицеров СБУ. Я знаю, потому что мы их расселяли в санаториях и общежитиях СБУ", - сказал он.

На вопрос судьи Владислава Девятко, почему так мало, Наливайченко ответил: "Потому что руководство предало... И Якименко с 21 февраля уже был в Севастополе, там же находился Янукович, и они давали противоположные приказы".

В севастопольском управлении СБУ с первых дней оккупации проходили совместные сборы с генералами и высокопоставленными офицерами ФСБ РФ. "Сотрудникам напрямую ставили приказ: или вы идете на службу ФСБ России, или уходите навсегда. Проводил такие сборы непосредственно руководитель управления, его фамилия Зима, он сейчас служит ФСБ России в Москве и получил квартиру за это", - отметил Наливайченко.

Экс-глава СБУ утверждает, что когда российские спецслужбы взяли под контроль железнодорожные вокзалы и авиасообщение в Крыму, у патрулей уже были базы данных по всем украинским военным, прокурорам, судьям, офицерам: "И даже родственники, которые приезжали по железной дороге в Крым, сразу или арестовывались, или похищались".

По его словам, часть бывших сотрудников СБУ, предавших Украину, выехали в Москву. "Часть Альфы бывшей служит по всей России", - добавил он.

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Ранее сегодня Наливайченко рассказал, как беглый экс-диктатор Виктор Янукович после вступления в должность в 2010 году вернул в Крым сотрудников ФСБ России и назначал на ключевые должности в Службу безопасности Украины людей, которые имели прямое отношение к российским спецслужбам.

7 февраля Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о государственной измене Януковича.

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