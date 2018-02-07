Экс-глава СБУ: Украина не смогла законно помешать оккупации Крыма

Назначение нового руководителя АТЦ СБУ взамен предателя "по неизвестным причинам затянулось", рассказал на допросе в суде Валентин Наливайченко

Украина не смогла законно ввести военное положение или объявить антитеррористическую операцию в Крыму в первые дни захвата полуострова Россией. Об этом на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича сообщил в Оболонском суде Киева экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, передает корреспондент LIGA.net.

Адвокаты Януковича спросили у нынешнего политика, почему спецслужба не применила силу против захватчиков зданий в Крыму. Наливайченко ответил: "Убежден, что надо было немедленно вводить военное положение, Вооруженные силы для защиты Крыма. И для этого нужно было решение главнокомандующего, новый Генштаб, полномочия президента".

"Полномочий, к сожалению, таких не было", - добавил он.

Вторым вариантом для защиты Крыма, по его словам, могло быть объявление антитеррористической операции в Крыму.

"Поскольку ВСУ не могли зайти на территорию АРК, надо было начать АТО... Но по закону о борьбе с терроризмом, который я неотложно предложил применять, руководитель регионального органа (СБУ в Крыму, - ред.) - единственное полномочное лицо на объявление АТО... К сожалению, как я уже сказал, предали руководители СБУ в Крыму. И это главная трагедия государства", - добавил он.

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По словам Наливайченко, в должности главы СБУ он первым делом начал набор новых людей и замену руководства в Крыму. Но к тому моменту территория АРК была фактически оккупирована. На вопрос адвокатов, почему его подразделения не выполнили свои обязанности по деблокировке парламента Крыма 26-27 февраля 2014 года и не задержали "неопознанных захватчиков", Наливайченко ответил: "Потому что украинских подразделений не осталось на то время на территории Крыма. ФСБ работало с 20 февраля".

На вопрос почему оперативно не назначили руководителя Антитеррористического центра СБУ, Наливайченко напомнил, что его назначает президент. 26 февраля и.о. президента Александр Турчинов подписал приказ о снятии руководителя АТЦ, который остался на территории Симферополя. "Назначение следующего руководителя АТЦ по неизвестным мне причинам затянулось, это правда", - добавил он.

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