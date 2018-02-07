Тенюх: Янукович после прихода к власти провел чистку кадров в ВМС

Бывший командующий ВМС рассказал, как Янукович менял проукраинских офицеров и командиров на более лояльных, пророссийских

Беглый экс-президент Виктор Янукович после прихода к власти провел кадровые чистки в Военно-морских силах: на место украинских офицеров были поставлены пророссийские. Об этом на допросе в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Януковича сообщил назначенный в первые дни оккупации Крыма и.о. министра обороны, бывший командующий ВМС (2006-2010 гг.) Игорь Тенюх, передает корреспондент LIGA.net.

"С 2010 года, с приходом к власти Януковича, в первую очередь пошла кадровая зачистка. Начиная с командующего Военно-морских сил (Тенюха - ред.), после меня через месяц был заменен мой заместитель из войск береговой обороны, а это основная боевая компонента, генерал Островских, тоже без предупреждения", - рассказал Тенюх в суде.

По его словам, вслед за Островским пошли замены командиров батальонов и командиров кораблей. "Проукраинские офицеры, командиры менялись на более лояльных, пророссийских офицеров", - уточнил он.

Тенюх напомнил, что министры обороны времен Януковича - Лебедев и Саламатин - значительно сократили численность Вооруженных Сил Украины.

"Сократили до 160 тысяч, а в 2012 году Лебедев сказал, что до конца 2015 года наши Вооруженные Силы будут насчитывать 60 тысяч. Такие Вооруженные Силы можно было собрать на одном из современных стадионов", - считает он.

Тенюх утверждает, что в конечном результате такой политики ВМС оказались полностью укомплектованы выходцами из Крыма: "Я это знаю, общался с офицерами и говорил, что так делать нельзя. В приказном порядке, под контролем, ни одного призывника не осталось на кораблях, и ВМС были на 100% укомплектованы контрактниками только из Севастополя, Симферополя, жителями Крыма. Все готовилось заранее, управлялось с разных направлений, чтобы полностью развалить центр противодействия в Крыму - Военно-морские силы".

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