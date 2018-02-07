Полторак: Javelin будут в Украине в этом году

Полторак рассказал о встрече с главой Минобороны США Джеймсом Мэттисом

Американские противотанковые комплексы Javelin будут поставлены в Украину в этом году, заявил в комментарии 112 Украина министр обороны Степан Полторак.

"Я хотел бы сказать точно, что мы получим Javelin своевременно. В этом году точно", - сказал он.

Полторак также рассказал о встрече с главой Минобороны США Джеймсом Мэттисом.

"Мы обсудили многие вопросы, практически все темы и все вопросы, которые у меня были, которые меня беспокоили, - на все мои вопросы я получил ответ. Есть четкое понимание как, когда, каким образом. Все это мы обсудили. Мы обсудили и дальнейшее наше сотрудничество, а также сотрудничество с Альянсом и наши двусторонние обязательства и завершение наработки договоров между США и Украиной", - добавил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов заявил, что разговоров о поставках в Украину Javelin больше, чем конкретных шагов.

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