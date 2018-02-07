Лавров согласился на переговоры в нормандском формате

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча глав МИД состоится, "если Россия на нее согласится"

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в переговорах министров иностранных дел в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности, если эта встреча будет организована. Об этом в среду журналистам заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщает ТАСС.

"Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренность о проведении переговоров.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча глав МИД в нормандском формате запланирована на 16 февраля, "если, конечно, Россия на нее согласится".

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