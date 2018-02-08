Глава НАБУ спрогнозировал время создания Антикоррупционного суда

По словам Артема Сытника, в НАБУ и САП есть антирейтинг тех дел, которые годами не рассматриваются в обычных судах

Антикоррупционный суд должен быть создан до конца 2018 года, это точка невозврата в антикоррупционной реформе. Об этом во время отчета о своей работе рассказал глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, в НАБУ и САП есть антирейтинг тех дел, которые годами не рассматриваются в обычных судах.

"Без создания антикоррупционного суда, который будет рассматривать дела не годами, а в разумные сроки, вся наша работа не имеет никакого смысла", - сказал он.

Сытник добавил, что на сегодняшний день арестовано имущество на миллиарды гривень, которые можно вернуть государству. "Но при отсутствии приговоров и вообще прогресса по этим делам решить вопрос о возврате этих средств и справедливом наказании лиц, подозреваемых в коррупции, в наших судах невозможно", - объяснил он.

В качестве примера Сытник назвал дело бывшего главы ГФС Романа Насирова. Обвинительный акт насчитывает более 700 страниц, но суд удовлетворил ходатайство стороны защиты, и теперь прокурор с утра до вечера в суде вынужден зачитывать каждую страницу акта. "При этом заседание назначается раз в месяц. Элементарные подсчеты указывают на то, что это дело будет слушаться годами", - прогнозирует он.

Сытник приветствует внесение в Верховную Раду президентского законопроекта о создании антикоррупционного суда. "Он конечно не идеален, о недостатках много написано... Надеюсь, что парламент обратит на это внимание", - добавил он.

Глава НАБУ надеется, что суд будет запущен в этом году: "Я ответственно заявляю, если этот закон принять в феврале или марте, то суд можно создать до конца 2018 года. И это будет тест для нашей власти на наличие политической воли на борьбу с коррупцией".

"Мы вплотную приблизились к точке невозврата в антикоррупционной реформе. Или в 2018 году появляется суд инстанция, которая сможет провести рассмотрение этих дел, поставить в них точку, или все же Украина подтвердит, что политической воли в борьбе с коррупцией у нас нет", - считает Сытник.

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Глава САП Назар Холодницкий говорит, что не такой оптимист, как Сытник: "Я вижу темпы голосования, знаю украинские реалии и думаю, что суд не сможет заработать до конца года... Хотя суд нужен, и он нужен не сегодня, а вчера".

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что старт созданию антикоррупционного суда должен быть дан в течение года - деньги в бюджете предусмотрены, но нужно пройти все этапы одобрения закона и формирования состава судей.

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