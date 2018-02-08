В Германии заявили о встрече в нормандском формате
Украина, Франция, Германия и Россия планируют провести встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить конфликт в Донбассе. Об этом заявил глава конференции Вольфганг Ишингер, сообщает Reuters.
Встреча может пройти на уровне министров иностранных дел. Украинскую делегацию возглавит президент Петр Порошенко.
От страны-агрессора РФ будет глава МИД Сергей Лавров. Германию и Францию будут также представлять министры иностранных дел - Зигмар Габриэль и Жан-Ив Ле Дриан.
Мюнхенская конференция по безопасности запланирована на 16-18 февраля 2018 года.
30 января 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча глав МИД в нормандском формате запланирована на 16 февраля, "если, конечно, Россия на нее согласится".
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