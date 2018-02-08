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Марта Борщ больше не претендует на должность аудитора НАБУ

08.02.2018 13:28
По словам Марты Борщ, которые передал экс-глава антикоррупционного комитета Рады Егор Соболев, она слишком занята другими делами
Марта Борщ больше не претендует на должность аудитора НАБУ
Марта Борщ (фото - facebook.com/IegorSoboliev)

Марта Борщ, которая обвиняла Павла Лазаренко от имени Соединенных Штатов, просит больше не рассматривать ее кандидатуру на аудитора для Национального антикоррупционного бюро. Об этом в Facebook сообщил бывший глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев.

Он отметил, что ночью получил от нее письмо.

"Если бы назначение состоялось в прошлом году, я бы имела время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ответственность", - говорится в письме Борщ.

Соболев напомнил, что в прошлом году, когда еще возглавлял парламентский комитет по противодействию коррупции, он предложили кандидатуру Борщ для назначения аудитором НАБУ от Верховной Рады.

"Другое предложение парламента - испанский прокурор Карлос Кастрессана, который возглавлял образованный ООН антикоррупционный трибунал для Гватемалы. Этот суд отправил за решетку коррумпированного президента этой страны и половину парламентариев. Но президент и большинство депутатов Верховной Рады стремятся назначить аудитором НАБУ зависимого от них человека", - считает Соболев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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