Марта Борщ больше не претендует на должность аудитора НАБУ

По словам Марты Борщ, которые передал экс-глава антикоррупционного комитета Рады Егор Соболев, она слишком занята другими делами

Марта Борщ, которая обвиняла Павла Лазаренко от имени Соединенных Штатов, просит больше не рассматривать ее кандидатуру на аудитора для Национального антикоррупционного бюро. Об этом в Facebook сообщил бывший глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев.

Он отметил, что ночью получил от нее письмо.

"Если бы назначение состоялось в прошлом году, я бы имела время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ответственность", - говорится в письме Борщ.

Соболев напомнил, что в прошлом году, когда еще возглавлял парламентский комитет по противодействию коррупции, он предложили кандидатуру Борщ для назначения аудитором НАБУ от Верховной Рады.

"Другое предложение парламента - испанский прокурор Карлос Кастрессана, который возглавлял образованный ООН антикоррупционный трибунал для Гватемалы. Этот суд отправил за решетку коррумпированного президента этой страны и половину парламентариев. Но президент и большинство депутатов Верховной Рады стремятся назначить аудитором НАБУ зависимого от них человека", - считает Соболев.

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