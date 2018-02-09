Al Jazeera: Ложкин покинул инвестсовет при АП из-за расследования

Телеканал утверждает, что Порошенко исключил Ложкина из Национального инвестиционного совета, узнав о расследовании по продаже United Media Holdings

Президент Украины Петр Порошенко исключил экс-руководителя администрации президента Бориса Ложкина из состава Национального инвестиционного совета через несколько часов после того, как журналисты подали запрос по расследованию сделки по продаже United Media Holdings бизнесмену Сергею Курченко. Об этом утверждает телеканал Al Jazeera в своем расследовании.

Отмечается, телеканал подал запрос относительно получения Ложкиным и Порошенко десятков миллионов долларов от сделки при продаже UMH в 2013 году. В свою очередь отмечается, что правоохранители в Австрии расследовали транзакцию в размере 130 миллионов долларов, которая могла быть отмыванием денег.

"Но впоследствии они прекратили расследование, заявив, что не нашли никаких доказательств того, что деньги были "грязными", отчасти потому, что они не получили никакой информации от своих украинских коллег", - информирует Al Jazeera.

Журналисты ссылаются на документ, который якобы демонстрирует то, что деньги поступили из займа, обеспеченного Курченко украденными активами. Al Jazeera подчеркивает, что в январе телеканалом было опубликовано расследование, в котором якобы подтверждается существование кредита в размере 160 млн долларов США, полученного Курченко для приобретения UMH.

Отмечается, что в качестве обеспечения этого кредита, Курченко якобы выделил 50 млн долларов США, а деньги хранились в трех компаниях на Кипре, которые входили в состав криминальной организации, направленной на хищение и отмывание 1,5 миллиардов долларов бывшим правительством Януковича.

"Это означает, что почти треть денег, полученных Ложкиным и его инвесторами от продажи, была получена мошенническим путем и имеет незаконное происхождение", - утверждают журналисты.

Однако сказано, что продавцы могли не знать о сомнительном залоге для кредита.

"Анализ учредительных документов кипрских компаний, сделанный Al Jazeera, показывает, что в день продажи он (Порошенко - ред.) все еще владел своими акциями через компанию на Британских Виргинских Островах", - указывают журналисты, подчеркивая, что он мог получить 15 миллионов долларов США.

Телеканал заявляет, со ссылкой на юриста Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк, что украинские правоохранители не занимаются должным расследованием сделки по продаже UMH, потому что "генеральный прокурор Украины никогда не будет выступать против деловых и политических интересов Петра Порошенко".

Также телеканал сообщает, что украинские и австрийские прокуроры отказались комментировать эту историю, а представитель президента опроверг то, что Порошенко владел долей United Media Holdings на момент продажи, поэтому не получал никаких средств от этой сделки.

7 февраля в своем посте в Facebook Ложкин отчитался о деятельности в НИС, отметив значительные достижения инвестиционного совета при его участии, и написал, что собирается сосредоточиться на собственном бизнесе

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