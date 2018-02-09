Премьер-министр намерен изменить статус Супрун

Владимир Гройсман говорит, что предложит лишить главу Минздрава приставки "и.о." в определении ее должности; когда это будет сделано, он не уточнил

Глава правительства Владимир Гройсман внесет кандидатуру исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун на должность главы Минздрава - без "и.о.". Об этом он заявил, отвечая в Верховной Раде на вопросы депутатов в ходе часа вопросов к правительству, передает корреспондент LIGA.net.

"Что касается Ульяны Супрун, будет определяться Верховная Рада. Я внесу ее кандидатуру на должность министра здравоохранения в зал", - сказал он.

Премьер-министр не уточнил, когда именно планирует подать кандидатуру Супрун на голосование.

Интервью LIGA.net с главой Минздрава доступно в видеоформате по этой ссылке .

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