Премьер-министр намерен изменить статус Супрун
Глава правительства Владимир Гройсман внесет кандидатуру исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун на должность главы Минздрава - без "и.о.". Об этом он заявил, отвечая в Верховной Раде на вопросы депутатов в ходе часа вопросов к правительству, передает корреспондент LIGA.net.
"Что касается Ульяны Супрун, будет определяться Верховная Рада. Я внесу ее кандидатуру на должность министра здравоохранения в зал", - сказал он.
Премьер-министр не уточнил, когда именно планирует подать кандидатуру Супрун на голосование.
Интервью LIGA.net с главой Минздрава доступно в видеоформате
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