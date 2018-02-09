Гройсман предложил определиться с формой правления в Украине
09.02.2018 11:17
Глава Кабмина уверен, что в стране будет "совсем другое качество госуправления", если в Конституции закрепят местное самоуправление на всех уровнях
Владимир Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает определиться: в Украине парламентско-президентская или президентско-парламентская форма правления. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде в ходе часа вопросов к правительству, передает корреспондент LIGA.net.
Премьер-министр отметил, что нужно завершить реформу децентрализации.
"...Для этого мы должны провести изменения в Конституцию. Нам нужно закрепить местное самоуправление на всех уровнях, начиная от общины и заканчивая областями", - пояснил он и добавил, что "мы должны определиться - у нас президентско-парламентская или парламентско-президентская форма правления".
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По словам Гройсмана, власти следует определиться со сферой ответственности и компетенции на всех уровнях. "Четко указать, кто за что отвечает. Тогда мы получим совсем другое качество государственного управления", - подчеркнул он.
Премьер также назвал "неприемлемой и коррумпированной" существующую избирательную систему. "Согласны ли мы с тем, что действующая избирательная система неприемлема? Она коррумпирует избирательный процесс, и стало уже нормой, что покупают голоса", - сказал он.
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