МВД договаривается о признании водительских прав с Южной Кореей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился со своим коллегой в Пхенчхане

Переговоры о безвизовом режиме Украины с Южной Кореей и признании водительских удостоверений находятся на завершающей стадии. Об этом сегодня у себя в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, который находится в Пхенчхане.

"В координации с министром иностранных дел Павлом Климкиным провожу подготовку к завершающим переговорам по безвизу и взаимному признанию водительских удостоверений с Южной Кореей. На встрече с министром внутренних дел Южной Кореи делаем свою работу", - отметил Аваков.

9 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоится церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр.

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