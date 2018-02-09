МВД договаривается о признании водительских прав с Южной Кореей
09.02.2018 12:59
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился со своим коллегой в Пхенчхане
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1
Переговоры о безвизовом режиме Украины с Южной Кореей и признании водительских удостоверений находятся на завершающей стадии. Об этом сегодня у себя в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, который находится в Пхенчхане.
"В координации с министром иностранных дел Павлом Климкиным провожу подготовку к завершающим переговорам по безвизу и взаимному признанию водительских удостоверений с Южной Кореей. На встрече с министром внутренних дел Южной Кореи делаем свою работу", - отметил Аваков.
9 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоится церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр.
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