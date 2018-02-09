У Саакашвили опровергли его задержание сотрудниками СБУ
Соратник лидера Руха нових сил Давид Сакварелидзе заявил, что в данный момент Михаила Саакашвили попытаются задержать сотрудники СБУ. Об этом он написал у себя в Facebook.
"Sos! К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул.Набережно-Крещатицкая, 1) Порошенко прислал Альфу, чтобы забрать Михаила Саакашвили!!! Все едем туда!" - написал он.
Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар сообщила корреспонденту LIGA.net, что политик на данный момент находится в отеле, информации о том, что его задержали, у нее нет. По словам Почтар, сотрудники спецподразделения СБУ Альфа действительно заходили в здание гостиницы, но, пробыв там какое-то время, удалились. При этом, по словам представителя Саакашвили, правоохранители были вооружены автоматами.
"Сейчас у здания отеля находятся люди в форме, собаки и сторонники Саакашвили, которые собираются в поддержку...", - сказала Почтар.
Саакашвили планирует обратиться к сторонникам с речью и по состоянию на 15:50 стоит возле входа в отель.
5 февраля 2017 года Киевский апелляционный админсуд признал законным отказ суда первой инстанции Саакашвили в вопросе предоставления политику статуса беженца. 3 января Окружной админсуд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска к управлению ГМС в Киевской области по поводу отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.
Адвокат политика Михаила Саакашвили подал кассационную жалобу на решение Киевского административного апелляционного суда, которое открывало возможность экстрадиции политика из Украины.
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