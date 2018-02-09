В СБУ прокомментировали телесные повреждения Шепелева

Сегодня экс-депутат с явными признаками физического насилия на лице заявил, что его "похитили и избили" сотрудники СБУ

В СБУ, комментируя избиение задержанного экс-депутата Александра Шепелева, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская.

Сегодня Шепелев заявил, что его "похитили и избили" сотрудники СБУ.

"Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают", - сказала Гитлянская.

При этом на вопрос о том, принимали ли участие сотрудники спецслужбы в задержании экс-депутата, она ответила: "У меня нет информации. Насколько я знаю, это дело прокуратуры. Возможно, мы выполняли поручение прокуратуры…".

Вместе с тем, прокурор Руслан Кравченко заявил, что Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует производство по избиению Шепелева, передает корреспондент LIGA.net.

"Мне сообщили, что зарегистрировано производство по заявлению Шепелева. Производство ведет главное управление СБУ в Киеве и Киевской области", - сказал он.

Ранее Кравченко сообщил журналистам, что Шепелев был задержан вчера сотрудниками СБУ, будет проведено расследование, чтобы выяснить, почему у подозреваемого телесные повреждения.

Ранее Шепелев был доставлен в зал суда с обширными гематомами на лице, он заявил, что сотрудники СБУ "похитили его и избили".

Его задержали сегодня, 9 февраля. Шепелева подозревают в ряде преступлений. Помимо прочего он проходит подозреваемым по уголовному производству о госизмене.

Один из эпизодов, в которых фигурирует Шепелев, касается махинаций вокруг Родовид Банка. Также экс-нардеп фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета Автокразбанка Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера Родовида Сергея Дядечко.

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