Суд по просьбе прокуратуры закрыл для СМИ заседание по Шепелеву

Сторона обвинения аргументировала ходатайство возможным разглашением в суде данных следствия; сам подозреваемый экс-депутат потребовал открытого суда

Заседание в Печерском суде Киева по избранию меры пресечения экс-депутату Александру Шепелеву будет проходить в закрытом режиме. Такое решение приняла судья Ирина Литвинова, рассмотрев соответствующее ходатайство прокуратуры, передает корреспондент LIGA.net.

С просьбой закрыть заседание для прессы к суду обратился прокурор Руслан Кравченко. Свое ходатайство он объяснил тем, что в процессе будут разглашаться данные других лиц, которые находятся в розыске, также будет использоваться информация, представляющая тайну следствия.

"Я против, у меня нет секретов, я хотел рассказать все открыто", - заявил Шепелев в ответ на это ходатайство. Его адвокаты также выступили за публичный процесс.

8 февраля 2018 года правоохранители задержали беглого экс-депутата Александра Шепелева, которого подозревают в ряде преступлений и который до последнего времени находился на территории России.

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Сегодня, 9 февраля, Шепелева доставили в Печерский суд для избрания меры пресечения. На лице задержанного были видны обширные гематомы. Экс-нардеп заявил, что сотрудники СБУ "похитили его и избили". В спецслужбе утверждают, что действовали "исключительно в рамках закона".

Шепелева подозревают в ряде тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, он проходит подозреваемым в уголовном производстве о госизмене.

Один из эпизодов, в которых фигурирует Шепелев, касается махинаций вокруг Родовид Банка. Также экс-нардеп фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета Автокразбанка Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера Родовида Сергея Дядечко.

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