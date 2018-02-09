Саакашвили рассказал, что делал утром в гостинице

Политик заявил, что приехал на встречу

Политик Михаил Саакашвили сообщил, что приехал в Fairmont Grand Hotel утром на встречу с "иностранными друзьями". Об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Сегодня я с утра приехал пить чай с группой иностранцев, моих друзей", - сказал Саакашвили. По словам политика, они говорили о ситуации, которая создалась вокруг него.

Также политик рассказал, что уже не живет на улице Костельной.

"Если вам интересно, как я роскошно живу, я пока живу в двухкомнатной квартире на 22-м этаже где-то за Печерском, подальше от центра, недалеко от Московской площади", - сказал Саакашвили.

Депутат Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили пытались задержать люди, которые представились спецназовцами Пограничной службы. По его словам, их не пустила в отель охрана. В ГПСУ опровергли эту информацию.

Ранее сегодня соратник лидера Руха нових сил Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили пытаются задержать сотрудники Альфа СБУ и призвал его сторонников ехать к гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv, где находится политик. Некоторые СМИ сообщили, что Саакашвили задержан. Однако его пресс-секретарь в комментарии LIGA.net опровергла эту информацию.

В СБУ заявляют, что не отправляли спецподразделение Альфа в Fairmont Grand Hotel.

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