ГПУ: Есть угроза отмены решения по делу Януковича из-за процедуры

Заочное расследование вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда

По делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича могут отменить решение из-за применения заочной процедуры. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире Радио Свобода.



"Разрешение суда на заочное расследование - это очередной шаг к завершению дел в отношении тех лиц, которые следствие по материалам собранных доказательств считает организаторами преступлений совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда", - заявил Горбатюк.



Он подчеркнул, что на практике это может означать, что даже пройдя всю процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом.



По словам Горбатюка, есть люди, которым выгодны сомнения в легитимности судебных процессов.



"Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в следующем получали шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам", - уверен он.



Читайте также: В "делах Майдана" наказание отбывает только один человек - ГПУ



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.