ГПУ: Есть угроза отмены решения по делу Януковича из-за процедуры
По делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича могут отменить решение из-за применения заочной процедуры. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире Радио Свобода.
"Разрешение суда на заочное расследование - это очередной шаг к завершению дел в отношении тех лиц, которые следствие по материалам собранных доказательств считает организаторами преступлений совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда", - заявил Горбатюк.
Он подчеркнул, что на практике это может означать, что даже пройдя всю процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом.
По словам Горбатюка, есть люди, которым выгодны сомнения в легитимности судебных процессов.
"Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в следующем получали шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам", - уверен он.
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