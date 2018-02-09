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ГПУ: Есть угроза отмены решения по делу Януковича из-за процедуры

09.02.2018 23:09
Заочное расследование вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда
ГПУ: Есть угроза отмены решения по делу Януковича из-за процедуры
Сергей Горбатюк

По делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича могут отменить решение из-за применения заочной процедуры. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире Радио Свобода.

"Разрешение суда на заочное расследование - это очередной шаг к завершению дел в отношении тех лиц, которые следствие по материалам собранных доказательств считает организаторами преступлений совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда", - заявил Горбатюк.

Он подчеркнул, что на практике это может означать, что даже пройдя всю процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом.

По словам Горбатюка, есть люди, которым выгодны сомнения в легитимности судебных процессов.

"Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в следующем получали шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам", - уверен он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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