КМИС: Для 56% родственников погибших конфликт в Украине - война

Согласно результатам опроса более тысячи семей погибших военных, большинство считает конфликт войной с РФ и 4% - гражданской войной

56% опрошенных родственников погибших в Донбассе военных считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией. Такие результаты опроса более тысячи семей погибших, который провел Киевский международный институт социологии на заказ Зеркала недели и благотворительного проекта "Небесная гвардия".



19% называют противостояние в Донбассе вооруженным конфликтом со сторонниками террористических организаций ДНР и ЛНР, которые поддерживает Россия.



Войну в Донбассе назвали гражданской 4% участников опроса.



Различия в результатах опроса в зависимости от регионов минимальные.

Ранее результаты опроса КМИС показали, что 64% украинцев не задумывались о том, чтобы выехать из Украины. 29,1% задумывались о том, чтобы переехать в другую страну. 7,3% затруднились с ответом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.