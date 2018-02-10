КМИС: Для 56% родственников погибших конфликт в Украине - война
56% опрошенных родственников погибших в Донбассе военных считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией. Такие результаты опроса более тысячи семей погибших, который провел Киевский международный институт социологии на заказ Зеркала недели и благотворительного проекта "Небесная гвардия".
19% называют противостояние в Донбассе вооруженным конфликтом со сторонниками террористических организаций ДНР и ЛНР, которые поддерживает Россия.
Войну в Донбассе назвали гражданской 4% участников опроса.
Различия в результатах опроса в зависимости от регионов минимальные.
Ранее результаты опроса КМИС показали, что 64% украинцев не задумывались о том, чтобы выехать из Украины. 29,1% задумывались о том, чтобы переехать в другую страну. 7,3% затруднились с ответом.
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