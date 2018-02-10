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КМИС: Для 56% родственников погибших конфликт в Украине - война

10.02.2018 08:35
Согласно результатам опроса более тысячи семей погибших военных, большинство считает конфликт войной с РФ и 4% - гражданской войной
КМИС: Для 56% родственников погибших конфликт в Украине - война
Фото: mil.gov.ua

56% опрошенных родственников погибших в Донбассе военных считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией. Такие результаты опроса более тысячи семей погибших, который провел Киевский международный институт социологии на заказ Зеркала недели и благотворительного проекта "Небесная гвардия".

19% называют противостояние в Донбассе вооруженным конфликтом со сторонниками террористических организаций ДНР и ЛНР, которые поддерживает Россия.

Войну в Донбассе назвали гражданской 4% участников опроса.

Различия в результатах опроса в зависимости от регионов минимальные.

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Ранее результаты опроса КМИС показали, что 64% украинцев не задумывались о том, чтобы выехать из Украины. 29,1% задумывались о том, чтобы переехать в другую страну. 7,3% затруднились с ответом.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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