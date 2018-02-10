Польша намерена прояснить Украине позицию по запрету "бандеризма"

Варшава попытается наладить диалог с Украиной по этому вопросу во время визита вице-премьера Павла Розенко, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович

Польша попытается разъяснить Украине, почему были приняты скандальные поправки к закону об Институте национальной памяти, которые в СМИ получили условное название "закон о запрете бандеровской идеологии". Об этом глава польского МИД Яцек Чапутович заявил после встречи с эстонским коллегой Свеном Миксером, сообщает Укринформ.

По словам дипломата, "польское правительство осознает, что изменения в закон вызывают беспокойство в Украине".

Чапутович подчеркнул, что вскоре (16 февраля 2018 года - ред.) Польшу посетит вице-премьер-министр Павел Розенко и во время его визита Варшава будет пытаться "прояснить свою позицию" по скандальному закону.

"Надеюсь на эту встречу. По крайней мере, мы получили подтверждение. Во время встречи состоится дискуссия по историческим вопросам и возможности возобновления польской стороной эксгумаций в Украине", - отметил министр.

Читайте также: В Польше подготовят альтернативные правки в закон о "бандеризме"

26 января 2018 года правки в закон об Институте нацпамяти Польши, предусматривающие, в частности, наказание за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, были одобрены Сеймом, а 1 февраля - Сенатом.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал этот документ, хотя ранее в тот же день Верховная Рада призвала его не делать этого. Одновременно с этим польский лидер направил закон в Конституционный суд для анализа его положений.

Тема дня: Своя правда: что происходит между Украиной и Польшей

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.