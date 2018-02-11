Производство санитарных Богданов приостановлено - Минобороны

Созданы рабочие группы по устранению выявленных недостатков санитарных автомобилей Богдан 2251

Дальнейшее производство санитарных автомобилей Богдан 2251 приостановлено и будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По результатам заседания круглого стола было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон с целью выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствованию технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей Богдан 2251", - отметили в пресс-службе.

Координатором рабочей группы по технической составляющей назначен представитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны, медицинской - представитель научно-исследовательского института проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии, эксплуатационной - центрального автомобильного управления вооружения ВСУ.

Работа групп будет сосредоточена над решением основных проблемных вопросов, среди которых выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского кунга.

"Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Минобороны будет обеспечение медицинской службы Вооруженных Сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса А", - подчеркнули в пресс-службе.

26 октября 2017 года закупленные в 2016-2017 годах 100 санитарных автомобилей Богдан 2251 и 30 единиц бронированной санитарной техники на базе МТ-ЛБ отправили в военные части в районе проведения АТО.

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