Россия не собирается признавать ЛДНР: Лавров ссылается на Минск

Министр иностранных дел РФ утверждает, что такой шаг стал бы нарушением минских соглашений, а Москва их, по его мнению, выполняет и "держит слово"

Официальная Москва не собирается признавать ДНР/ЛНР. Об министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил вчера в программе "Действующие лица" на канале Россия-1.

Так глава российской дипломатии ответил на соответствующий вопрос журналиста. Лавров уверен, что такой шаг Кремля был бы "отступлением от минских соглашений".

Глава МИД РФ заявил, что "в отличие от некоторых наших международных коллег", власти государства-оккупанта "все-таки люди слова".

"И данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено Советом безопасности ООН, мы всегда держим и выполняем", - добавил он.

В том же заявлении российского министра говорится, что "тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку". Таким образом Лавров отреагировал на недавно принятый в Украине закон о Донбассе; по его мнению, этим "сломом" будет подписание документа украинским президентом.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

После подписания закона о Донбассе аббревиатуры ЛНР/ДНР в украинском медиаполе упраздняются: эти формирования получат статус оккупационных администраций РФ.

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