Порошенко: Коррупция остается самой большой проблемой в Украине

Парламент, а не президент, теперь должен провести открытую дискуссию по закону об Антикоррупционном суде, заявил глава государства

Коррупция остается самой большой проблемой в Украине, и чтобы побороть ее, процесс формирования Антикоррупционного суда должен быть завершен до конца года. Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

Порошенко признал, что коррупция "всегда была самой большой проблемой в Украине", которая, "к сожалению, до сих пор остается".

При этом глава государства повторил свое заявление, которое сделал еще в Давосе-2018, что создание Национального антикоррупционного бюро было его "президентской инициативой". "Директор бюро был назначен мной и показывает, насколько оно эффективно", - добавил Порошенко.

"Теперь я увидел, что необходимо создать Антикоррупционный суд. Я предложил закон парламенту. Парламент, а не президент, теперь должен провести открытую дискуссию, а весь процесс должен быть завершен в конце года", - заявил президент, подчеркнув, что ожидает принятия закона в ближайшие несколько месяцев.

Порошенко напомнил, что "все эти проекты были реализованы во время противостояния российской агрессии"

Отвечая на вопрос журналиста о том, что шведский экономист Андерс Аслунд недавно заявил, будто бы украинские олигархи вывели более $100 млрд за рубеж, президент заявил, что "поддерживает прозрачность и эффективность борьбы с коррупцией", и открыт для любого сотрудничества с международными учреждениями - ФБР, МI6 и другими.

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