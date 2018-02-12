Суд над украинским журналистом в Беларуси будет закрытым

В Верховном суде и КГБ Беларуси, который вел дело Шаройко, информацию о суде не комментируют

Верховный суд Беларуси назначил заседание по обвинению украинского журналиста Павла Шаройко в шпионаже. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Когда начался процесс, кто судья - не комментируем. Процесс закрыт ", - сказала в комментарии изданию пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Ранее сегодня адвокат журналиста Лариса Быкова сообщила, что Верховный суд Беларуси назначил заседание по делу Шаройко, но не уточнила дату.

В Верховном суде и КГБ Беларуси, который вел дело Шаройко, информацию о суде не комментируют. Процессы по обвинению в шпионаже в Беларуси обычно проходят в закрытом режиме, отмечает издание.

17 ноября 2017 года стало известно, что в Беларуси по обвинению в "шпионаже" задержали собкора Украинского радио Павла Шаройко. В КГБ заявили, что тот является сотрудником ГУР, "создал агентурную сеть" из числа граждан Беларуси, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере". ГУР Минобороны опровергло эту информацию.

Также Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова, который якобы "координировал" деятельность Шаройко. В ответ Украина выслала одного из сотрудников белорусского посольства в Киеве.

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