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Саакашвили задержали неизвестные в форме: видео

12.02.2018 15:17
Политика задержали в кафе, расположенном возле офиса Руха нових сил
Саакашвили задержали неизвестные в форме: видео
Михаил Саакашвили

Неизвестные задержали политика Михаила Саакашвили в кафе рядом с офисом партии Рух нових сил и увезли в неизвестном направлении. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар.

"Неизвестные люди в зеленой форме задержали его возле офиса Руху нових сил в переулке Музейном", - сказала Почтар.

Она сказала, что известен номер автомобиля, на котором увезли политика.

Пресс-секретарь уточнила, что Саакашвили задержали в кафе, которое находится возле офиса. "У нас нет информации, кто это сделал", - сказала Почтар. По ее словам, задержан был один Саакашвили.  

Тем временем соратник Саакашвили Владимир Федорин написал в Facebook, что политика задержали "люди в куртках ГПСУ" (Госпогранслужба, - ред.).

На странице самого Саакашвили в Facebook опубликовано следующее видео:

9 февраля депутат Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили пытались задержать люди, которые представились спецназовцами Пограничной службы. По его словам, их не пустила в отель охрана. В ГПСУ опровергли эту информацию.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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