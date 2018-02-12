Саакашвили везут в Жуляны или в Борисполь - пресс-секретарь
Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, предположительно, везут в один из аэропортов, чтобы депортировать из Украины. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь политика Марьяна Почтар.
На вопрос, правда ли, что Саакашвили везут в Борисполь, она ответила: "С большой вероятностью. Но мы не знаем. Сейчас могут запускать несколько таких информаций, чтобы рассредоточить внимание людей. Наши активисты сейчас есть и в Жулянах, и в Борисполе".
По словам Почтар, активисты Руха нових сил обнаружили в Жулянах самолет Нацгвардии, в котором ранее якобы депортировали соратников политика.
В Борисполе активисты партии ожидают, что Саакашвили могут отправить рейсом в Варшаву около 17:00, отметила Почтар.
"Также у нас есть информация, что в самой Варшаве люди будут блокировать дороги из аэропорта. Эта информация проверяется", - сказала пресс-секретарь.
Где сейчас находится Саакашвили и кто его задерживал, команде политика до сих пор неизвестно.
Ранее неизвестные задержали Саакашвили в кафе рядом с офисом партии Рух нових сил и увезли в неизвестном направлении. Пресс-службы СБУ и ГПУ заявили, что их сотрудники не имеют отношения к происходящему. Соратник Саакашвили Владимир Федорин написал в Facebook, что политика задержали "люди в куртках ГПСУ" (Госпогранслужба, - ред.).
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