Самолет с Саакашвили приземлился в Варшаве
12.02.2018 18:28
В ГПСУ подтвердили задержание Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства
Самолет с Михаилом Саакашвили приземлился в Варшаве. Об этом сообщается на странице партии Рух нових сил в Facebook.
Ранее неизвестные в зеленой форме задержали Саакашвили в кафе рядом с офисом партии Рух нових сил и увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что это были военнослужащие Госпогранслужбы, представители миграционной службы и Нацполиции.
В ГПСУ подтвердили задержание Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.
10 сентября 2017 года Саакашвили с помощью сторонников пересек польско-украинскую границу.
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