Самолет с Саакашвили приземлился в Варшаве

В ГПСУ подтвердили задержание Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства

Самолет с Михаилом Саакашвили приземлился в Варшаве. Об этом сообщается на странице партии Рух нових сил в Facebook.

Ранее неизвестные в зеленой форме задержали Саакашвили в кафе рядом с офисом партии Рух нових сил и увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что это были военнослужащие Госпогранслужбы, представители миграционной службы и Нацполиции.

В ГПСУ подтвердили задержание Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.

10 сентября 2017 года Саакашвили с помощью сторонников пересек польско-украинскую границу.

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