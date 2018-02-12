В МВД настаивают, что Саакашвили находился в Украине незаконно

В министерстве считают, что после решения территориального органа ГМС об отказе в статусе беженца Саакашвили не имел права находится в Украине

В Министерстве внутренних дел заявляют, что Михаил Саакашвили находился в Украине незаконно, так как территориальный орган миграционной службы отказал ему в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и другими правоохранительными органами сегодня "отработали отдельные места концентрации незаконных мигрантов".

При проведении отработки в одном из заведений общественного питания правоохранители обнаружили Саакашвили, в отношении которого на запрос ГМС польская сторона дала согласие на реадмиссию, сообщили в МВД.

"Учитывая то, что решением территориального органа миграционной службы было негативно рассмотрено заявление Саакашвили М.Н. о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, которое было признано законным в судебном порядке, указанное лицо потеряло законные основания для дальнейшего пребывания на территории Украины", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе подтвердили задержание Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.

5 февраля 2017 года Киевский апелляционный админсуд признал законным отказ суда первой инстанции Саакашвили в вопросе предоставления политику статуса беженца. 3 января Окружной админсуд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска к управлению ГМС в Киевской области по поводу отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Адвокат Саакашвили подал кассационную жалобу на решение Киевского административного апелляционного суда, которое открывало возможность экстрадиции политика из Украины. Он утверждает, что во время рассмотрения кассации Саакашвили не имели права выдворять из Украины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.