Турчинов: В 2017 году ВСУ продвинулись на 10 км в Донбассе

По словам секретаря СНБО, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для боевиков и российских войск "закончились фиаско"

В 2017 году Вооруженные силы Украины в Донбассе продвинулись на 10 и более километров и значительно улучшили свои позиции. Об этом в интервью Hromadske сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции. Это факт", - отметил Турчинов.

По его словам, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для боевиков и российских войск "закончились фиаско".

"Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась ", - сказал Турчинов.

В начале февраля Вооруженные Силы взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Луганской области в "серой зоне".

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