В РФ установили личность убийцы главаря Оплота Жилина - росСМИ

В СК РФ установили, что исполнителем преступления якобы был гражданин Украины Николай Дидковский

Следственный комитет РФ установил личность мужчины, застрелившего в Подмосковье главаря харьковской террористической организации Оплот Евгения Жилина. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, в СК РФ установили, что исполнителем преступления якобы был гражданин Украины Николай Дидковский.

Его якобы опознал пострадавший во время нападения друг и охранник Жилина Андрей Козар, а также персонал ресторана "Ветерок", в котором произошло убийство.

Вместе с тем, сообщает Росбалт, Дидковский смог покинуть пределы РФ. Ему заочно были предъявлены обвинения по статьям УК РФ - 105 (убийство), 30-й и 105 (покушение на убийство) и 222 (незаконное хранение оружия). Суд вынес решение о его заочном аресте. Дидковский объявлен в международный розыск, сообщает издание.

19 сентября 2016 года в ресторане Ветерок под Москвой был убит главарь террористической организации Оплот Евгений Жилин. Его спутник Андрей Козарь был доставлен с ранениями в ближайшую больницу.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.