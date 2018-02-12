Гужва объявлен в розыск - прокурор

Адвокат считает такое решение "преждевременным"

Главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва, который в начале этого года попросил политическое убежище в Австрии, объявлен в розыск. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, передает 5 канал.



В сообщении сказано, что ходатайствовала об этом прокуратура в связи с тем, что он уклоняется от следствия.



"Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - сообщил прокурор.



В свою очередь, его адвокаты утверждают, что Гужва находится за границей на лечении, а в Украине будет 20 февраля.



"Я считаю, что это преждевременно. И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременно", - заявила адвокат Елена Клименко.



В 2015 году экс-главреду газеты Вести было объявлено о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах. По состоянию на декабрь 2017-го это дело находилось в суде на стадии дебатов.