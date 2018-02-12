Гужва объявлен в розыск - прокурор
Главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва, который в начале этого года попросил политическое убежище в Австрии, объявлен в розыск. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, передает 5 канал.
В сообщении сказано, что ходатайствовала об этом прокуратура в связи с тем, что он уклоняется от следствия.
"Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - сообщил прокурор.
В свою очередь, его адвокаты утверждают, что Гужва находится за границей на лечении, а в Украине будет 20 февраля.
"Я считаю, что это преждевременно. И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременно", - заявила адвокат Елена Клименко.
В 2015 году экс-главреду газеты Вести было объявлено о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах. По состоянию на декабрь 2017-го это дело находилось в суде на стадии дебатов.
4 августа 2015 года суд избрал Гужве меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 35 тыс. 300 грн, который тот внес.
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Также главреду Страны.ua вменяют вымогательство и получение денег за якобы непубликацию компрометирующей информации о народном депутате. В рамках этого производства Гужва был задержан 22 июня 2017 года. Суд назначил ему 544 тысячи грн залога, после внесения которого подозреваемый вышел на свободу.
31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Австрию, где попросил политического убежища. Свой шаг журналист объяснил "угрозами физической расправы и убийства", якобы поступающими в его адрес.
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