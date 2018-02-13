В Берлине недовольны результатами выполнения Минска-2

В немецком МИД недовольны прогрессом, достигнутым в воплощении минских договоренностей за три года

В Берлине выразили недовольство результатами выполнения минских договоренностей в Донбассе. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на заявление министерства иностранных дел ФРГ, обнародованном по случаю третьей годовщины подписания в Минске "Комплекса мер по выполнению минских соглашений" ("Минск-2").

В заявлении отмечается, что благодаря минским соглашениям удалось предотвратить распространение конфликта на Востоке Украины на весь регион. "При наличии политической воли стороны могут и сегодня достигать прогресса - как показал успешный обмен сотнями пленных в конце декабря. Однако мы никак не можем быть довольны состоянием воплощения договоренностей после трех лет", - сказано в документе.

В министерстве констатируют, что перемирие постоянно нарушается, а боевые действия не в последнюю очередь в зимние месяцы имеют разрушительные последствия, поскольку населению не хватает угля для отопления, воды и пищи.

"Мы призываем все стороны наконец доказать наличие политической воли для воплощения минских соглашений. Важно сначала стабилизировать ситуацию в сфере безопасности и отвести тяжелое оружие из региона", - отмечается в заявлении МИД ФРГ. В нем также указали, что возможное размещение миссии ООН в Донбассе обеспечит шансы на улучшение ситуации безопасности, если такая миссия будет служить выполнению минских договоренностей.

"Германия и Франция в нормандском формате продолжат интенсивно работать над поиском решения, которое наконец принесет мир", - заверили в немецком МИД.

31 января 2018 года на переговорах трехсторонней группы в Минске украинская сторона в очередной раз обратила внимание на несоблюдение Россией "рождественского перемирия", которое начало действовать с 23 декабря 2017 года.

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