ГПУ о выдворении Саакашвили: Неожиданно, нас не предупреждали

Уголовные дела против оппозиционера не закрыты, расследования по ним "будут продолжаться", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган

Пограничники не предупреждали Генпрокуратуру о намерении выдворить лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в комментарии LIGA.net.

"Операция Госпогранслужбы по выдворению Саакашвили в Польшу стала для нас неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ", - сказала она.

В то же время Сарган отметила, что в Украине уголовные производства против оппозиционера не закрыты, досудебные расследования по ним "будут продолжаться". Однако она не уточнила, как будет проходить следствие с учетом того, что Саакашвили уже находится за пределами Украины.

Пресс-секретарь Юрия Луценко также сообщила, что сегодня, 13 февраля, в Святошинском райсуде Киева, где Саакашвили планировали допросить как свидетеля по делу экс-бойцов Беркута, прокуроры разъяснят дальнейшие действия ГПУ по этому вопросу.

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12 февраля 2018 года экс-главу Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева, после чего оперативно выдворили в Польшу, где того приняли по реадмиссии (жена Саакашвили - гражданка одной из стран ЕС).

На Банковой опровергли данные о том, что лидера оппозиционной партии Рух нових сил доставили чартерным самолетом офшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенко. Саакашвили уже заявил, что "найдет способ" вернуться в Украину.

Политик проходит в Украине по уголовному делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности" (ч. 2. ст. 256 УК): ГПУ считает, что он договаривался о спонсорстве акций протеста в центре Киева с беглым олигархом Сергеем Курченко.

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