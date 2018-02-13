На живучесть складов боеприпасов в 2018 году потратят 500 млн грн

Расчетный объем финансирования этой программы к 2025 году должен составить почти 8 млрд грн, сообщили в управлении безопасности воинской службы ВСУ

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия взрывов на складах боеприпасов в Калиновке (фото - dsns.gov.ua)

На программу обеспечения живучести складов боеприпасов в 2018 году будет выделено 500 млн грн. Об этом журналистам на брифинге сообщил начальник Центрального управления безопасности воинской службы ВСУ Николай Швец, передает корреспондент LIGA.net.

"На 2018 год запланировано 500 млн грн, в прошлом году было выделено примерно столько же", - сказал он.

Швец также сообщил, что расчетный объем финансирования этой программы до 2025 года составляет около 7,8 млрд грн.

По словам чиновника, предусмотрено строительство современных углубленных укрытий, создание надежной системы охранной и противопожарной сигнализации, оборудование арсеналов системами видеонаблюдения и раннего выявления чрезвычайных ситуаций, установление автоматических систем пожаротушения.

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6 октября 2017 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Украина заинтересована в привлечении американских специалистов к охране складов боеприпасов ВСУ.

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