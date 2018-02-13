Закон о Донбассе не исключает силового варианта - Турчинов

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что закон не перечеркивает мирный путь

Принятый в Раде закон о деоккупации Донбасса не исключает освобождение оккупированных территорий силовым путем. Об этом в интервью Hromadske заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору", - сказал он.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что закон не перечеркивает мирный путь. По словам Турчинова, Украина делает ставку на дипломатическое решение конфликта, несмотря на то, что Россия саботирует выполнение минских соглашений.

8 февраля председатель парламента Андрей Парубий направил на подпись президенту Петру Порошенко закон по Донбассу - "об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

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