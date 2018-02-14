Труханова пограничники задержали в Борисполе и передали НАБУ
В аэропорту Борисполь пограничники якобы задержали мэра Одессы Геннадия Труханова, который является фигурантом уголовного производства Национального антикоррупционного бюро, и передали сотрудникам НАБУ. Об этом LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Относительно данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и передали его сотрудникам НАБУ, которые вручили ему подозрение", - рассказал он.
По данным журналистки агентства Радио Свобода Натальи Седлецкой, Труханов утром 14 февраля прилетел из Варшавы в Киев.
Вчера, 13 февраля, НАБУ заочно (по почте) сообщило Труханову и четырем его замам о подозрении.
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Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн, однако то же здание в начале 2016-го уже было продано за 3,8 млн грн, и позднее перепродано за 11 млн грн. Бюро добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Пивденный" были арестованы. Идут постоянные попытки снять арест. Одесские СМИ писали, что к таким махинациям якобы причастен Труханов. Осенью 2017 года его допросили в НАБУ как свидетеля.
В январе 2018 года ГПУ объявила о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его соратнику по делу о взятке: они якобы собирались дать $500 тыс детективу НАБУ за снятие ареста с упомянутых выше счетов.
По данным журналистского расследования программы Слідство.Інфо, Труханов имеет гражданство РФ и владеет 20 офшорными компаниями. Журналисты узнали, что имя мэра Одессы в качестве гражданина РФ есть в документах и переписке, которые были опубликованы в рамках проекта Панамский архив. Все раскрытые документы указывают на то, что Труханов имеет российскую регистрацию. Сам Труханов опроверг эту информацию.
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