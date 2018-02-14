Матиос: Шепелев с 2014 года добровольно выполнял задания ФСБ
Беглый экс-нардеп Александр Шепелев с начала вторжения России в Украину негласно сотрудничал с Федеральной службой безопасности РФ. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса в комментарии
"Согласно данным следствия, Шепелев с 2014 года добровольно согласился и действовал как негласный сотрудник ФСБ РФ, выполнял их задания, в том числе активно дискредитировал государственные органы Украины путем распространения ложной информации", - сообщил он.
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, о чем конкретно идет речь, Матиос сказал: "Адвокат потерпевшего Сергея Дядечко (экс-акционер Родовид Банка, - ред.) передал нам копию объяснений Шепелева на имя главы ФСБ РФ, в которой говорится о его сотрудничестве с этой службой и отчеты о выполнении им ее задач. Фотокопии этих документов адвокаты потерпевшего получили на запрос одного из адвокатских объединений РФ".
По словам чиновника, это уголовное производство также передано в СБУ, которая ведет досудебное расследование под процессуальным надзором военной прокуратуры.
Ранее о том, что Шепелев якобы является сотрудником ФСБ, заявили в ГПУ.
Читайте также: У задержанного Шепелева нашли документы пособника боевиков: фото
Суд арестовал экс-депутата до до 8 апреля 2018 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10.02.18
07:45
-
13:26
-
12:52
-
13:15
-
12:33
Новости партнеров
- 65447
- 34063
- 33456
- 26055
- 21752