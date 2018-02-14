Матиос: Шепелев с 2014 года добровольно выполнял задания ФСБ

"В том числе активно дискредитировал государственные органы Украины путем распространения ложной информации", - заявил главный военный прокурор

Беглый экс-нардеп Александр Шепелев с начала вторжения России в Украину негласно сотрудничал с Федеральной службой безопасности РФ. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса в комментарии Украинской правде , об этом стало известно якобы из копий объяснений Шепелева на имя главы ФСБ, которые получены от "одного из адвокатских объединений РФ".

"Согласно данным следствия, Шепелев с 2014 года добровольно согласился и действовал как негласный сотрудник ФСБ РФ, выполнял их задания, в том числе активно дискредитировал государственные органы Украины путем распространения ложной информации", - сообщил он.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, о чем конкретно идет речь, Матиос сказал: "Адвокат потерпевшего Сергея Дядечко (экс-акционер Родовид Банка, - ред.) передал нам копию объяснений Шепелева на имя главы ФСБ РФ, в которой говорится о его сотрудничестве с этой службой и отчеты о выполнении им ее задач. Фотокопии этих документов адвокаты потерпевшего получили на запрос одного из адвокатских объединений РФ".

По словам чиновника, это уголовное производство также передано в СБУ, которая ведет досудебное расследование под процессуальным надзором военной прокуратуры.

Ранее о том, что Шепелев якобы является сотрудником ФСБ, заявили в ГПУ.

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9 февраля 2018 года правоохранители задержали беглого экс-депутата Александра Шепелева, которого подозревают в ряде преступлений и который до недавнего времени находился в РФ. Его доставили в суд с гематомами на лице: он заявил, что его "похитили и избили" сотрудники СБУ. В Службе заверили , что их сотрудники действовали исключительно в рамках закона. Позже Шепелев добавил , что его выкрали и избили "неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры". В ГПУ опровергли эту информацию.





Суд арестовал экс-депутата до до 8 апреля 2018 года.

Один из эпизодов, в которых фигурирует Шепелев, касается махинаций вокруг Родовид Банка . Также экс-нардеп фигурировал в делах об убийстве главы набсовета Автокразбанка Сергея Кириченко в январе 2003-го и о покушении на жизнь экс-акционера Родовида Сергея Дядечко. Он также проходит подозреваемым по уголовному делу о госизмене.





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