Посол США: Конгресс утверждает процедуру поставок Javelin для ВСУ
Возможность поставок Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin проходит процедуру утверждения в Конгрессе. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович, отвечая на вопрос, когда это оружие дойдет до ВСУ.
"Я не могу дать конкретный ответ, вопрос проходит процедуру утверждения в Конгрессе", - сказала она.
В свою очередь, начальник Генерального штаба Виктор Муженко добавил, что в плане реализации этого проекта "уже поработали экспертные группы", которые ознакомились с местом расположения и подготовки военнослужащих-операторов ПТРК.
"У нас нет с этим особых проблем. Ждем скорейшего прохождения процедуры и передачи нам "джевелинов", - резюмировал он.
На вопрос корреспондента LIGA.net, какое еще вооружение необходимо Украине и как она может его получить, Муженко ответил: "Мы определились с приоритетами, причем по всем направлениям. И в вопросах получения материальной помощи от наших партнеров, и то, что мы можем закупить сами, и что можем произвести в Украине".
По его словам, в первую очередь речь идет о наращивании возможностей систем ПВО, средствах радиоэлектронной борьбы, беспилотниках, антиснайперских системах и санитарных автомобилях.
"Это основные направления... Мы сейчас в приоритетах больше определяемся именно с высокотехнологическим оборудованием, которое существенно повысит нашу эффективность в противостоянии российской агрессии", - отметил начальник Генштаба.
Читайте аналитику: Линия огня. Почему Украина получила Джавелины от США
17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ готовятся принять на вооружение "джавелины". По его словам, американские ПТРК появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода.
28 января представитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Пентагон начал подготовку к передаче Украине Javelin, но подчеркнул - эти ПТРК якобы "не эффективен в наступательных операциях".
Читайте также: Турчинов о Javelin: Разговоров пока больше, чем конкретных шагов
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10.02.18
07:45
-
13:26
-
12:52
-
13:15
-
12:33
Новости партнеров
- 65447
- 34063
- 33456
- 26055
- 21752