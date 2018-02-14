Посол США: Конгресс утверждает процедуру поставок Javelin для ВСУ

У Вооруженных Сил Украины "нет особых проблем" с тем, чтобы принять на вооружение ПТРК США хоть сейчас, подчеркнул начальник Генштаба Виктор Муженко

Возможность поставок Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin проходит процедуру утверждения в Конгрессе. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович, отвечая на вопрос, когда это оружие дойдет до ВСУ.

"Я не могу дать конкретный ответ, вопрос проходит процедуру утверждения в Конгрессе", - сказала она.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Виктор Муженко добавил, что в плане реализации этого проекта "уже поработали экспертные группы", которые ознакомились с местом расположения и подготовки военнослужащих-операторов ПТРК.

"У нас нет с этим особых проблем. Ждем скорейшего прохождения процедуры и передачи нам "джевелинов", - резюмировал он.

На вопрос корреспондента LIGA.net, какое еще вооружение необходимо Украине и как она может его получить, Муженко ответил: "Мы определились с приоритетами, причем по всем направлениям. И в вопросах получения материальной помощи от наших партнеров, и то, что мы можем закупить сами, и что можем произвести в Украине".

По его словам, в первую очередь речь идет о наращивании возможностей систем ПВО, средствах радиоэлектронной борьбы, беспилотниках, антиснайперских системах и санитарных автомобилях.

"Это основные направления... Мы сейчас в приоритетах больше определяемся именно с высокотехнологическим оборудованием, которое существенно повысит нашу эффективность в противостоянии российской агрессии", - отметил начальник Генштаба.

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17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ готовятся принять на вооружение "джавелины". По его словам, американские ПТРК появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода.

28 января представитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Пентагон начал подготовку к передаче Украине Javelin, но подчеркнул - эти ПТРК якобы "не эффективен в наступательных операциях".

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