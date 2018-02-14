НАБУ: Труханов не предупреждал нас о своем приезде
В НАБУ отрицают, что задержанный мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал им о своем приезде в Украину. Об этом в пресс-службе бюро сказали Украинской правде.
"Никто с детективами не связывался. О его прибытии узнали от пограничников. От его адвокатов информации не было, информацию о задержании нам предоставили только пограничники ", - сказали в бюро.
Ранее Труханов заявил, что был в Чехии в командировке и самостоятельно ее прервал, чтобы принять участие в следственных мероприятиях. По его словам, прервав "командировку", он попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени своего приезда, "чтобы избежать спекуляций".
Вчера в Министерстве промышленности и торговли и Министерстве иностранных дел Чехии сказали журналистам, что ничего не знают о командировке Труханова в Прагу.
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