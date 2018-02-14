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Реадмиссия Саакашвили законная, но есть вопросы - Лутковская

14.02.2018 23:58
Уполномоченная по правам человека направила запросы по реадмиссии Саакашвили в Госпогранслужбу, миграционную службу и Генпрокуратуру
Реадмиссия Саакашвили законная, но есть вопросы - Лутковская
Валерия Лутковская

Реадмиссия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили была законной, но остаются вопросы, каким образом она выполнялась. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская в эфире 5 канала.

"Не было ли в этом случае чрезмерного применения силы против человека. Это вопрос, который остается. Остается вопрос по транспортировке. Это однин из тех вопросов, которые я задала и пограничной службе, и миграционной службе. Есть еще некоторые вопросы именно процедурные, которые касаются реадмиссии. И остается еще один вопрос - можно ли совершать реадмиссию человека, у которого сегодня статус обвиняемого", - отметила Лутковская. 

Уполномоченная сказала, что есть у нее есть вопрос, что с открытым против Саакашвили уголовным делом.

Выводов Лутковская пока не делает - они будут после того, когда появятся ответы на все запросы. 

12 февраля 2018 года экс-губернатора Одесской области задержали в одном из ресторанов Киева, после чего выслали в Польшу по реадмиссии.Сейчас он в Нидерландах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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